"Nunca deixamos de lutar", diz Jussa após vitória do Fortaleza diante do Palmeiras

Volante tricolor comemora resultado positivo e ressalta a importância da vitória para o grupo e a torcida leonina. Triunfo encerrou jejum de cinco jogos sem vencer e colocou o Leão de volta no G-4 do Brasileirão

O Fortaleza venceu o Palmeiras-SP pelo placar de 1 a 0 na noite deste sábado, 20, na Arena Castelão, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo tricolor, o volante Matheus Jussa ressaltou a importância da vitória para o grupo e a torcida leonina, e se mostrou confiante na classificação do Tricolor do Pici para a Copa Libertadores.

"Nós precisávamos dessa vitória. A torcida e todo o grupo do Fortaleza mereciam esse resultado. Eu tenho certeza que vamos chegar à Libertadores. Nós nunca deixamos de lutar, faltava um detalhe ou outro dentro de campo para a bola entrar. Hoje fizemos uma boa partida e conseguimos os três pontos", comemorou o jogador após o término da partida.

Sobre o assunto Volante Éderson é o único jogador do Fortaleza no departamento médico

Desmaio de Pikachu ocorreu por queda de pressão; Fortaleza confirma que jogador está bem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, o Fortaleza encerrou o jejum de cinco partidas sem vencer na Série A e voltou ao G-4 da competição. A equipe tricolor ocupa a quarta colocação da tabela de classificação, com 52 pontos. Na sequência do campeonato, o Leão enfrenta o Santos-SP, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Para o confronto contra a equipe paulista, Matheus Jussa não estará à disposição do treinador Juan Pablo Vojvoda. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. A partida é válida pela 35ª rodada da competição.