Benevenuto admite interesse do São Paulo mas prioriza permanência no Fortaleza

Um dos pilares do sistema defensivo do Fortaleza, Marcelo Benevenuto tem sido destaque do Tricolor do Pici na atual temporada. O zagueiro, que pertence ao Botafogo-RJ e está emprestado ao Leão, revelou ter tido uma conversa com Rogério Ceni, ex-treinador do clube cearense, após o empate por 1 a 1 entre as equipes, na última quarta-feira, 10, pela Série A, onde foi exposto o interesse do São Paulo em contratar o defensor para a próxima temporada.

Apesar da investida paulista, Benevenuto foi enfático ao dizer que o objetivo é permanecer em solo cearense vestindo a camisa do Fortaleza. Caso o Tricolor do Pici queira ter o atleta em definitivo, a diretoria tem a prioridade de compra, já com preço fixado no contrato. O vínculo entre o zagueiro de 25 anos e o Leão vai até o fim deste ano.

"Ele (Rogério Ceni) falou comigo no jogo contra o São Paulo e, sim, realmente tem o interesse deles. Já deixo claro que minha vontade é ficar aqui no Fortaleza. Vou fazer o possível e o impossível para ficar porque eu estou amando este clube", disse Benevenuto em entrevista ao TNT Sports.

Em 2021, o camisa 5 marcou quatro gols na Série A do Campeonato Brasileiro — o quarto maior artilheiro da equipe na atual edição do torneio —, e é destaque do time comandado pelo treinador Vojvoda em aspectos defensivos entre os jogadores do Fortaleza, sendo o líder em bolas rebatidas (292) e o terceiro com mais interceptações corretas (17).

"Eu chego no treino feliz, vou pra casa tranquilo, porque eu tenho tudo aqui. As pessoas são sensacionais, a gestão aqui nem se fala. Não tem tanto recurso assim, mas dão aula de como gerir uma equipe", ressaltou.



