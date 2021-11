Dirigente do Botafogo fala sobre negociação com Fortaleza por Benevenuto

Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube carioca, falou sobre o interesse do Tricolor do Pici e admitiu a possibilidade de negociar o zagueiro em definitivo

O diretor de futebol do Botafogo-RJ, Eduardo Freeland, comentou nessa quarta-feira, 17, sobre o interesse do Fortaleza em negociar Marcelo Benevenuto em definitivo. Destaque do sistema defensivo tricolor, o zagueiro de 25 anos pertence ao clube carioca e tem contrato de empréstimo com o Leão até o final desta temporada.

Em entrevista ao portal LANCE!, Freeland exaltou a qualidade do defensor, mas alertou sobre a oscilação do jogador no time de General Severiano e de problemas com a torcida. O dirigente também comentou sobre um possível interesse do São Paulo no zagueiro. Na terça-feira, 16, Benevenuto revelou que Rogério Ceni o convidou para defender o Tricolor do Morumbi, mas deixou claro seu interesse em permanecer no Fortaleza.

"Benevenuto é um jogador que reúne algumas competências muito interessantes, mas sabemos que sua história oscilou muito, teve algumas situações com a torcida. Estamos vendo o melhor modelo. O Fortaleza já começou a sinalizar a possibilidade de poder comprá-lo. Estamos discutindo a base dessa possível compra. Saiu uma matéria que ele interessava ao São Paulo, mas ainda não chegou oficialmente para a gente. Existe a possibilidade de negociá-lo", disse o dirigente.

Com 36 jogos disputados e quatro gols marcados com a camisa do Fortaleza, Benevenuto deixou boa impressão na torcida leonina e é considerado um dos pilares da zaga tricolor.

