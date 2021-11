Titi vê oscilação "natural" e promete Fortaleza "no melhor nível" em Clássico-Rei

Zagueiro do Leão assegura foco em briga por vaga na Copa Libertadores, reconhece necessidade de retomar boas atuações e projeta duelo diante do Ceará pela Série A

Às vésperas do último Clássico-Rei de 2021, o zagueiro Titi assegurou que o Fortaleza estará no melhor nível para encarar o Ceará, afirmou que o desempenho ao longo da temporada respalda a sequência do trabalho na reta final e tratou como natural a oscilação de resultados na Série A.

No último sábado, 13, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para o RB Bragantino-SP e ainda viu o Corinthians-SP vencer, o que culminou na queda para a sexta posição do Brasileirão, com 42 pontos, em meio à série de quatro partidas sem vitórias na competição.

"O que a gente vem fazendo ao longo da temporada nos dá a certeza e a tranquilidade de saber que estamos no caminho correto. É claro que, depois uma derrota, de como foi o jogo diante do Bragantino, muitas coisas são ditas, mas o mais importante é a gente focar nos nossos objetivos, no que a gente fez e vem fazendo ao longo da temporada. Isso nos dá a certeza que estaremos muito preparados para fazer o nosso melhor e, consequentemente, conseguir o nosso objetivo", ponderou o defensor.

No Brasileirão, o Leão perdeu para América-MG, Corinthians-SP e Massa Bruta e empatou com o São Paulo nos últimos quatro compromissos. Na luta pela classificação inédita para a Libertadores, o camisa 44 destaca o desgaste da temporada e reconhece que a equipe precisa retomar o bom nível de atuação para voltar a vencer.

"Na verdade, é uma soma de fatores. A gente está falando de uma temporada que são quase dois anos seguidos, os jogadores não tiveram o descanso. Mas é claro que a gente está muito focado e preparado para conseguir o nosso objetivo, que é a tão sonhada Libertadores. Nós, jogadores, estamos a todo momento falando sobre isso, porque é o nosso objetivo também. A gente vem vivendo cada momento pensando única e exclusivamente no foco, que é o objetivo final. Passa muito por isso, acredito que a oscilação seja normal e natural durante um Brasileiro de 38 rodadas, em uma temporada que tem também o desgaste físico dos jogadores. A gente tem que ter em mente que o que a gente vem trabalhando e fazendo ao longo da temporada nós dá a certeza de que a gente está no caminho certo. É claro que temos, sim, que voltar a ter nossas melhores atuações para conseguir o resultado e, consequentemente, estar na parte de cima da tabela no final da temporada", explicou.

Em busca da reabilitação, o Fortaleza terá pela frente o Vovô, na próxima quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 33ª rodada. Titi aponta o peso do clássico e promete bom desempenho para bater o arquirrival e tentar subir na classificação.

"Clássico é sempre clássico. Clássico é o jogo mais importante que a gente pode ter na competição. Claro que vale os mesmos três pontos que valiam contra o Bragantino, mas tem algo especial se tratando de clássico. A gente sabe que aqui tem uma rivalidade muito grande. Sabemos de tudo que envolve um clássico, tudo que move a paixão do nosso torcedor. Que o nosso torcedor tenha certeza que a gente vai estar muito preparado e muito focado durante os 90 minutos desse grande jogo. Com toda certeza, a gente vai estar no nosso melhor nível para conseguir o nosso objetivo, que é vencer o nosso rival", projetou o zagueiro.

