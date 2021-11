RB Bragantino x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

RB Bragantino e Fortaleza duelam hoje, sábado, 13 de novembro (13/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

RB Bragantino e Fortaleza duelam hoje, sábado, 13 de novembro (13/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. O Tricolor do Pici iniciou a rodada na 4ª posição com 49 pontos conquistados em 31 partidas jogadas. São 14 vitórias, sete empates e dez derrotas do Leão na competição. Já o RB Bragantino possui os mesmos 49 pontos, mas inicia a rodada na 5ª colocação.

RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre RB Bragantino e Fortaleza será transmitido no serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

RB Bragantino x Fortaleza: horário e local do jogo

A partida entre RB Bragantino e Fortaleza irá ocorrer às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

RB Bragantino x Fortaleza: escalação provável

RB Bragantino

4-3-3

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Edimar; Jadsom, Eric Ramires, Artur; Helinho (Praxedes), Cuello, Ytalo. Téc: Maurício Barbieri

Fortaleza

3-5-2

Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu (Ronald), Ederson, Jussa 9Felipe), Lucas Limas, B. Melo; Depietri, Romarinho (W. Paulista). Téc: Vojvoda

RB Bragantino x Fortaleza: arbitragem do jogo



A partida será comandada pelo árbitro FIFA Rafael Traci. Ele terá Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira como assistentes. Wagner Reway é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).