Próximo adversário do Fortaleza, Bragantino pode ter desfalque importante na zaga

Próximo desafio do Fortaleza no Brasileirão, o RB Bragantino tem uma dúvida para o confronto: o zagueiro Léo Ortiz, que foi ausência nos últimos dois jogos do Massa Bruta por desconforto muscular, não tem retorno confirmado contra o Tricolor do Pici. Caso o defensor não consiga se recuperar a tempo, o treinador Maurício Barbieri deve manter Natan entre os titulares.

Na quinta colocação com 49 pontos, a equipe de Bragança Paulista (SP) vem de três derrotas seguidas — Cuiabá-MT (1 x 0), Athletico-PR (2 x 0) e Santos (2 x 0). Atuando como mandante, o Massa Bruta costuma encontrar dificuldades para vencer. Em 16 jogos, o clube venceu cinco, empatou oito e perdeu três, totalizando 47,92% de aproveitamento no Nabi Abi Chedid.

O Fortaleza também vive um jejum de vitórias. Nas últimas três rodadas, o Leão sofreu dois revés — para América-MG e Corinthians-SP — e empatou uma vez, com o São Paulo, na última quarta-feira, 10. Como visitante, o time comandado pelo treinador Vojvoda possui o sexto melhor desempenho dentre as 20 equipes que disputam o certame, com seis vitórias, três empates e sete derrotas, o que significa 43,75% de aproveitamento.

As equipes possuem a mesma pontuação na tabela de classificação, mas o Tricolor do Pici leva vantagem no critério de desempate por ter mais vitórias e, por isso, ocupa a quarta colocação. A disputa é um confronto direto pelo G-4 do Brasileirão e acontece neste sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 32ª rodada.



