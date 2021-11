Internacional x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação e horário

Internacional e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 13 de novembro (13/11), pela partida da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Youtube, no canal do Athletico Paranaense (áudio). Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Internacional iniciou a 32ª rodada na 7ª posição com 44 pontos conquistados em 31 jogos. O Colorado possui 11 vitórias, 11 empates e nove derrotas, sendo sete triunfos, três reveses e cinco igualdades como mandante.

Já o Athletico Paranaense iniciou a rodada na 9ª colocação com 41 pontos somados em 31 jogos. O Furacão possui 12 vitórias, cinco empates e 14 derrotas, sendo cinco triunfos, nove reveses e uma igualdade como visitante.

Internacional x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Youtube: canal do Athletico Paranaense

Brasileirão Série A 2021 - Internacional x Athletico-PR

Escalação provável

Internacional

Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Moisés); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Patrick; Matheus Cadorini.

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Christian, Léo Cittadini e Pedrinho; Nikão, Renato Kayzer e Terans.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-FIFA-SC)

Quando será Internacional x Athletico-PR

Hoje, sábado, 13 de novembro (13/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Athletico-PR

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

