Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra São Paulo no Castelão

O Fortaleza abriu nesta sexta-feira, 5, o check-in para sócios-torcedores visando a partida contra o São Paulo, na quarta, 10, no Castelão, em duelo válido pela 31ª rodada da Série A. Clube cearense também está disponibilizando bilhetes para a torcida visitante.

O check-in teve início às 10 horas para os planos Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici e Kids. A partir das 13 horas, será a vez dos contemplados pelo Leão de Aço. Às 16 horas, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera.

A venda de ingressos é feita através do site Bilheteria Virtual e Lojas Leão 1918. O valor dos bilhetes variam de R$ 20 a R$ 220. Veja abaixo:

Inferior Norte/Sul: R$ 40,00/ R$ 20,00

Superior Sul: R$ 100,00/ 50,00

Superior Central: R$ 100,00/ 50,00

Bossa Nova: R$ 150,00/ R$ 75,00

Premium: R$ 220,00/ R$ 110,00

Importante saber

Vale lembrar que a presença de público no Castelão segue protocolo sanitário obrigatório. Apenas torcedores com ciclo de vacinação completo há pelo menos 15 dias e uso de máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2) podem acessar à arena esportiva. A venda de bebidas alcoólicas no estádio permanece proibida.

É necessário fazer o cadastro do Cartão de Vacinação ou ter confirmação do Vacine Já constando duas doses ou dose única anti-covid.

Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina, público também que terá liberada a venda da meia-entrada sem carteira de estudante. Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteirinha de estudante.

Torcida visitante

Os ingressos para os torcedores do São Paulo podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Virtual e lojas oficiais do Fortaleza. O espaço no Castelão para os visitantes é o setor Superior Norte.

Instruções para venda nas lojas físicas:

Venda apenas em dinheiro.

Apenas pessoas vacinadas com duas doses ou dose única, com mínimo 15 dias de antecedência a data da partida - ciclo vacinal completo.

Serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados junto com documento com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus.

Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante.

Todo ingresso sairá com o CPF do cliente, o que só inclui em caso de apresentação da carteira de vacinação e documento com foto.

