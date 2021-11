Corinthians x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Fortaleza duelam hoje, sábado, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Corinthians e Fortaleza duelam hoje, sábado, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici ocupa a 5ª colocação na tabela com 48 pontos somados em 28 jogos, sendo 14 vitórias, seis empates e nove derrotas. Já o Corinthians é 6ª colocado com 44 pontos.

Sobre o assunto Quase três meses após reestreia, Edinho vê brecha na ala e tenta se firmar no Fortaleza

Com empréstimo perto do fim, Fortaleza cogita renovação de Lucas Lima para 2022

Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra São Paulo no Castelão

Corinthians x Fortaleza: onde assistir à transmissão ao vivo



O jogo entre Corinthians e Fortaleza será transmitido no serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Corinthians x Fortaleza: horário e local do jogo

A partida entre Corinthians e Fortaleza irá ocorrer às 17 horas (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Corinthians x Fortaleza: escalação provável



Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano e Gabriel Pereira; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Renato Augusto.

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Marcelo Benevenuto; Edinho (Daniel Guedes/Matheus Vargas), Ronald, Felipe, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho (Wellington Paulista).

Corinthians x Fortaleza: arbitragem do jogo



A partida será comandada pelo árbitro Ramon Abatti Abel. Ele terá Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro como assistentes. Rodrigo Dalonso Ferreira é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

Tags