No Castelão, Fortaleza recebe Athletico-PR para tentar seguir no G-4 da Série A

Após revés para o Atlético-MG na Copa do Brasil, Leão do Pici mede forças com os reservas do Furacão e busca terceira vitória consecutiva no Brasileirão

Três dias depois do pior resultado na atual temporada, o Fortaleza quer virar a página e voltar o foco de forma exclusiva ao Campeonato Brasileiro para se manter no G-4 na reta final. Às 19h15min deste sábado, 23, a equipe do Pici recebe os reservas do Athletico-PR na Arena Castelão, pela 28ª rodada, e mira o terceiro triunfo consecutivo na elite nacional.

Na última quarta-feira, 20, o Tricolor foi goleado por 4 a 0 pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O segundo confronto será na próxima quarta-feira, 27, mas o cenário adverso na disputa por uma vaga na decisão já deixa a Série A como opção mais acessível para conquistar uma inédita vaga na Copa Libertadores de 2022.

Com maior probabilidade de poupar alguns jogadores no jogo de volta contra o Galo, no meio de semana, o comandante argentino deve usar força máxima diante do Athletico-PR. A exceção deverá ser o lateral-direito e zagueiro Tinga, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda e está sob os cuidados do departamento médico.

A vaga no lado direito da defesa deverá ser novamente ocupada por Daniel Guedes. O setor ainda terá o retorno de Marcelo Benevenuto, ausente da partida no Mineirão por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Botafogo-RJ. O atacante David, que cumpriu suspensão, também voltar a estar à disposição e retorna ao time titular para formar dupla com Wellington Paulista.

A maior dúvida na escalação do Tricolor fica no gol. Antes titular absoluto, Felipe Alves acumula falhas nos últimos jogos e pode ser outra vez barrado para dar lugar a Marcelo Boeck, que também cometeu erros quando teve oportunidades na meta. O momento dos arqueiros virou pauta nos últimos dias no Pici e causa apreensão para a reta final da temporada.

Já o visitante Furacão entrará em campo bastante mexido visando o duelo decisivo no Maracanã, na quarta-feira, 27. A maioria dos titulares da equipe de Alberto Valentim não viajou para a capital cearense, o que dará oportunidade para nomes como Carlos, Bissoli e Pedro Rocha na formação inicial.

Fortaleza x Athletico-PR

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves (Marcelo Boeck); Daniel Guedes, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR

3-4-3: Bento; Zé Ivaldo, Nicolás Hernández e Lucas Fasson; Khellven, Erick, Christian e Pedrinho; Carlos Eduardo, Bissoli e Pedro Rocha. Técnico: Alberto Valentim

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 23/10/2021

Horário: 19h15min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque/AL e Brigida Cirilo Ferreira/AL

VAR: Vinicius Furlan/SP

Transmissão: TNT, Rádio O POVO CBN FM 95.5, Facebook Rádio O POVO CBN e YouTube O POVO

