Após fim de jejum, Fortaleza tenta reafirmar força caseira na Série A contra Athletico-PR

Quarto melhor mandante do Brasileirão, Tricolor quebrou sequência negativa no Castelão com triunfo sobre o Grêmio-RS e mira novo resultado positivo diante do Furacão

Com foco novamente no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza se prepara para encarar o Athletico-PR, neste sábado, 23, às 19h15min, na Arena Castelão, pela 28ª rodada, e mira reafirmar a força caseira na elite nacional, com a quarta melhor campanha como mandante, para superar o adversário e se manter no G-4.

Em 13 jogos dentro de casa na Série A, o Tricolor obteve sete vitórias, três empates e três derrotas, conquistando 24 pontos - e 61,5% de aproveitamento. O desempenho nos próprios domínios está atrás apenas de Atlético-MG, Flamengo-RJ e Palmeiras-SP.

Apesar dos números positivos, o Leão chegou a amargar um jejum de mais de dois meses sem vencer na Arena Castelão pelo Brasileirão. Além do revés por 3 a 1 no Clássico-Rei contra o Ceará, em que atuou como visitante, a equipe do Pici teve três derrotas (Atlético-MG, Atlético-GO e Flamengo-RJ) e dois empates (Santos-SP e Cuiabá-MT) em cinco jogos como mandante.

A marca negativa chegou ao fim com o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio-RS, no último dia 13, pela 26ª rodada, com gol do ala Yago Pikachu. Na sequência, os comandados de Juan Pablo Vojvoda viajaram para o Sul do país e bateram a Chapecoense-SC por 2 a 1, na Arena Condá.

Adversário da vez, o Furacão tem o oitavo pior desempenho longe de casa na competição nacional, empatado com o Sport-PE. Em 13 jogos, o Rubro-Negro somou quatro vitórias, um empate e oito derrotas - aproveitamento de 33,3%. No Castelão, a equipe paranaense ainda deve poupar jogadores visando o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo-RJ.

o Fortaleza ocupa a quarta posição da Série A, com 45 pontos, enquanto o Athletico-PR está na 10ª colocação, com 34 pontos.

