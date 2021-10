Sem goleiro Santos, Athletico-PR divulga relacionados para enfrentar o Fortaleza; confira a lista

14:25 | Out. 22, 2021

O goleiro Santos não fará parte da delegação. Por outro lado, o Furacão contará com dois retornos: Christian e Guilherme Bissoli. Com 34 pontos, o Athletico é o 10º colocado da Série A e não vence há quatro jogos

O Athletico Paranaense divulgou, nesta sexta-feira, a lista de relacionados para o duelo com o Fortaleza, fora de casa. O goleiro Santos não fará parte da delegação. Por outro lado, o Furacão contará com dois retornos: Christian e Guilherme Bissoli.

O volante não pôde atuar no empate com o Flamengo, por 2 a 2, pela semifinal da Copa do Brasil, pois estava suspenso. Já o atacante, que havia entrado em campo na competição pelo Cruzeiro, também ficou de fora na quarta-feira.

Com 34 pontos, o Athletico é o 10º colocado da Série A e não vence há quatro jogos somando todos os torneios. A partida diante do Fortaleza, 4º colocado, está marcada para o sábado, às 19h15 (de Brasília), e é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a lista de relacionados do Athletico-PR:

Goleiros: Bento e Léo Linck

Laterais: Khellven, Kleiton, Abner, Márcio Azevedo e Pedrinho

Zagueiros: Nico Hernández, Lucas Fasson e Zé Ivaldo

Meio-campistas: Christian, Juninho, Erick e Fernando Canesin

Atacantes: Pedro Rocha, Jáderson, Vinicius Mingotti, Guilherme Bissoli, Jader e Carlos Eduardo

Tags