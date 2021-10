Jogo entre Fortaleza e Athletico-PR não será transmitido na TV para o Ceará

Por questão de contrato, a TNT não pode exibir suas partidas para o estado do clube mandante, e o Furacão não tem contrato com a Globo no pay-per-view para transmissão no Premiere

O Fortaleza volta a campo neste sábado, 23, quando recebe o Athletico-PR na Arena Castelão. Mas o torcedor residente no estado do Ceará que não for ao estádio não terá acesso à transmissão da partida com imagens.

O Furacão não tem contrato contrato com a Globo para transmissão por pay-per-view, no caso o Premiere. Já a TNT transmite o jogo para todo o Brasil, menos o estado do Ceará. Isso porque, por questões contratuais, a emissora não pode exibir suas partidas para o estado do clube mandante.

Ceará e Fortaleza acertam com a Globo para a transmissão do Brasileirão na TV fechada

Vale destacar que a TNT desistiu da transmissão do Brasileirão a partir da próxima temporada, e Ceará e Fortaleza assinaram com o Grupo Globo na tv fechada de 2022 a 2024.

Quem estiver em qualquer outro estado do Brasil pode acompanhar a partida pela TNT, às 19h15min. O canal também exibe o confronto entre Juventude e Ceará, às 17 horas — este com transmissão para o estado cearense.

A Rádio O POVO CBN fará a transmissão por áudio de Juventude x Ceará e Fortaleza x Athlético-PR através da AM 1010 e FM 95.5, além de sinais ao vivo no Facebook do Esportes O POVO e canal do YouTube do O POVO.

