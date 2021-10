Com 12% dos direitos econômicos, Fortaleza monitora negociação de Jean Mota

O meio-campista passou pelo Tricolor do Pici em 2015 e se transferiu para o Santos na temporada seguinte. O atleta já teria sinalizado de forma positiva para a proposta do Inter Miami

O Fortaleza monitora a situação do meia Jean Mota, do Santos, que está em negociação com o Inter Miami-EUA, clube de David Beckham. O Tricolor do Pici tem direito a 12% dos direitos econômicos do jogador e pode movimentar os cofres na transação.

De acordo com o portal A Tribuna, a diretoria do Peixe teve a aprovação dos membros do Comitê de Gestão do clube paulista para a venda do atleta para o time norte-americano. Os valores especulados na negociação giram em torno de US$ 500 mil.

Jean Mota já teria sinalizado de forma positiva para a proposta do Inter Miami. A tendência é de que ele deixe o Santos no fim da Série A do Campeonato Brasileiro, em dezembro.

O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza soube da negociação do meia através da imprensa. Até o momento, o clube cearense não teve confirmação oficial sobre a venda do atleta.

