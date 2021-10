Matheus Jussa é o único jogador no DM do Fortaleza

Volante saiu de campo mais cedo com dores na altura do quadril, no jogo contra o Flamengo e foi diagnosticada uma contratura muscular após um trauma no local, do lado esquerdo

O Fortaleza divulgou novo boletim médico, antes da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, 13. Antes vazio, o departamento agora tem um paciente, que no caso é o volante Matheus Jussa. Ele trata de uma contratura muscular, após sofrer um trauma do lado esquerdo do quadril.

A lesão aconteceu no jogo anterior, contra o Flamengo, no último sábado, 9. O jogador foi atingido em uma disputa de bola, ficou caído e teve que ser substituído por Jackson. Avaliado na segunda-feira com mais atenção pelos médicos do clube, a lesão foi diagnosticada. Por conta disso, ele desfalca o Leão contra o Imortal.

Não foi informado o tempo de recuperação previsto, por isso não é possível afirmar no momento se o jogador estará à disposição para o jogo de sábado, 16, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Desde agora, portanto, Jussa é tratado como dúvida.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags