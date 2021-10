Pela Série A, Fortaleza não marca gols no Castelão há quatro jogos e não vence há seis

A sequência de seis jogos sem vitórias no Castelão em partidas da Série A que o Fortaleza vive é reflexo direto de um time que deixou de fazer gols em casa. O último tento que o Tricolor marcou na “Arena Leão”, como chama quando atua lá, foi em 15 de agosto, no empate em 1 a 1 diante do Santos.

Depois disso, o Tricolor passou em branco no Castelão contra Cuiabá, Atlético-MG, Atlético-GO e Flamengo. Se não voltar a marcar contra o Grêmio, no duelo de quarta-feira, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão completará, no dia seguinte, dois meses consecutivos sem fazer pelo menos um gol em seus domínios.

A seca de tentos no gigante da Boa Vista está ligada à baixa produção do ataque. O meia, que joga como ala-esquerda, Lucas Crispim foi o autor do último gol do Leão em casa em uma rodada de Série A (16ª), contra o Santos. Já o último atacante tricolor que marcou no Castelão no campeonato foi Robson, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, na 13ª rodada. No Clássico-Rei que veio logo em seguida, o Fortaleza até marcou um tento, mas com Tinga, lateral-direito.

Nas quatro últimas partidas que disputou no Castelão pela Série A, e que não marcou gols, o Tricolor teve três duplas de ataque diferentes. David e Robson começaram os jogos contra Cuiabá e Atlético-MG. Já diante do Atlético-GO, Vojvoda colocou David e Wellington Paulista de início. Mais recentemente, contra o Flamengo, a dupla de frente foi formada por Edinho e WP9.

Vale ressaltar que nesse período de seca em casa pelo Brasileirão, o Leão chegou a marcar três gols no Castelão, no duelo de volta contra o São Paulo, pela Copa do brasil, em 15 de agosto. Na ocasião, Ronald, Ángelo Henríquez e David balançaram a rede adversária.



