Com a demissão de Felipão, interino Thiago Gomes comanda o Grêmio diante do Fortaleza

O Grêmio anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari na madrugada desta segunda-feira, 11, em “comum acordo”. Por conta disto, o auxiliar Thiago Gomes comandará a equipe gaúcha no duelo contra o Fortaleza, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre nesta quarta-feira, às 20h30min, no Castelão.

Thiago deve chegar a Fortaleza na noite desta segunda, ao lado do lateral Victor Ferraz, do volante Fernando Henrique e do atacante Elias. Os três jogadores foram desfalques do tome gaúcho na derrota para o Santos, domingo, 10.

Ainda em São Paulo, os atletas que foram titulares contra o Peixe realizam trabalho de recuperação, enquanto o restante do elenco treina nas áreas internas do hotel. O voo para Fortaleza está marcado para às 14h30min, desta segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Suspensos, Rafinha, Thiago Santos e Douglas Costa retornam direto para Porto Alegre, também nesta segunda.

A derrota aumentou a preocupação do torcedor gremista com o rebaixamento. Atualmente, o Imortal ocupa a 19ª posição, com 23 pontos conquistados, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Os gaúchos ainda possuem dois jogos por fazer.

Tags