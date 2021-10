Com foco no Grêmio, Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira; saiba quem está fora ou retorna

Time volta aos treinamentos às 16 horas, no centro de excelência Alcides Santos. O volante Ronald é o único jogador fora do duelo contra o Grêmio, porque foi expulso contra o Flamengo

Depois do revés contra o Flamengo, no sábado, o elenco do Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira, 11, e inicia os trabalhos para o jogo contra o Grêmio, que acontecerá na quarta-feira, 13, no Castelão. Para encarar o tricolor gaúcho, o Leão terá pelo menos um desfalque.

Expulso no jogo passado, o volante Ronald cumprirá suspensão automática. Com isso, Felipe, que ficou no banco de reservas contra o Flamengo, tende a recuperar a titularidade. O técnico Juan Pablo Vojvoda, porém, tem dois treinos para tomar a decisão de como montar o meio de campo do Fortaleza.

Na zaga, é certa a volta do zagueiro Marcelo Benevenuto. Ele cumpriu suspensão contra o Flamengo e está novamente à disposição, com a sequência de amarelos zerada.

Há ainda uma dúvida no elenco. O volante Matheus Jussa, que entrou como zagueiro no jogo anterior, deixou o campo ainda no primeiro tempo após levar uma pancada na costela. O jogador deve ser submetido a um exame para verificar se houve algo mais grave.

A reapresentação do Fortaleza está marcada para o centro de excelência Alcides Santos, no Pici, às 16 horas desta segunda-feira. Contra o Grêmio, na quarta, o Leão tentará voltar a vencer no Castelão, coisa que não faz desde a 13ª rodada.



