"Difícil, talvez a gente consiga um empatezinho lá", diz diretor do Grêmio sobre jogo com Fortaleza

Vice-presidente do Grêmio, Duda Kroeff disse para a Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul que acredita que o time pode reagir como uma sequência de vitórias, mas acha difícil começá-la diante do Fortaleza

Apesar do momento de instabilidade que vive na Série A do Brasileiro, o Fortaleza segue sendo observado pelos times que disputam a competição como um time difícil de ser batido, afinal de contas, em 25 rodadas o Leão só esteve fora do G-4 duas vezes e em ambas era o 5º colocado.

Prova disso é a declaração do vice-presidente do Grêmio, Duda Kroeff, ao programa Atualidades Esportivas, da Rádio Bandeirantes, do Rio Grande do Sul. Questionado se está confiante numa reação do tricolor gaúcho na Série A, para escapar do rebaixamento, o dirigente respondeu positivamente, relatou que o elenco gosta do Thiago Gomes e ficou feliz quando ele assumiu o comando da equipe interinamente e que isso pode motivar uma sequência de triunfos, mas ele acha difícil que se inicie diante do Fortaleza.

"Estou levando fé que as coisas vão mudar, nós vamos ganhar aí umas três ou quatro partidas seguidas, talvez não do Fortaleza, hein, já vou avisando, porque é muito difícil, talvez a gente consiga um empatezinho lá, mas depois ganhe do Juventude, do Atlético-GO, ganhe do Palmeiras e aí vai embora", disse Duda.

Não é só a atual campanha do Fortaleza ou o futebol jogado pelo time do técnico Juan Pablo Vojvoda, principalmente no primeiro turno, que corrobora o pensamento do dirigente gremista. O histórico recente desse duelo mostra equilíbrio. O Grêmio não ganha do Leão nas últimas quatro vezes que se encontraram. Foram três empates e um triunfo do tricolor cearense.

Vice-lanterna da Série A, com 23 pontos, o Grêmio está há quatro partidas sem vencer e tentará encerrar o jejum contra o Fortaleza, quarta-feira, 13, no Castelão. Por sua vez, o Leão quer voltar a triunfar no estádio onde manda seus jogos, o que não faz há seis partidas.



