"Estamos preparados para fazer um ótimo jogo", diz Pikachu sobre Fortaleza x Flamengo

Um dos destaques da campanha do Fortaleza na temporada, Yago Pikachu concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 8. Provável titular na partida contra o Flamengo-RJ, marcada para este sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão, o ala-direito tricolor falou sobre a importância de pontuar contra a equipe carioca.

"Sabemos que é um jogo muito difícil. O Flamengo está brigando pelo título e nós estamos na parte de cima da tabela e queremos manter isso até o final do campeonato. Uma vitória contra esse tipo de adversário nos dá mais confiança para a sequência da competição. O importante é pontuar, principalmente contra um adversário muito qualificado. Estamos preparados para fazer um ótimo jogo no sábado", comentou o jogador

Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Fortaleza e Flamengo fazem duelo de times do top-5 dos que mais marcaram gols na Série A

Fortaleza tem o segundo melhor aproveitamento dos times da Série A contra equipes do G-6

O camisa 22 do Tricolor do Pici comentou ainda sobre a oscilação negativa recente do time na Série A do Campeonato Brasileiro e ressaltou a importância da vitória contra o Fluminense-RJ, nessa quarta-feira, 6, para recuperar a confiança do elenco. Para o jogador, o triunfo inspira o time a lutar para encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer atuando como mandante na competição.

"É um campeonato muito difícil e competitivo, a oscilação ia acontecer em algum momento. Outras equipes também passaram por esse momento de turbulência. A vitória contra o Fluminense no Maracanã foi muito importante, nos dá confiança para enfrentar o Flamengo. Espero que a equipe esteja motivada e concentrada para voltarmos a vencer dentro de casa", comentou o jogador.

Pikachu reconheceu que o Fortaleza tem dificuldade contra adversários que jogam fechados e avaliou que a maneira de a equipe carioca jogar pode favorecer o estilo de jogo do Leão. "Nós temos uma dificuldade maior em alguns jogos, principalmente contra equipes que jogam fechadas, esperando contra-ataques, como foi contra o Atlético-GO. Nosso estilo de jogo encaixa mais quando enfrentamos um adversário que joga e deixar jogar".

