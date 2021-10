Fortaleza e Flamengo fazem duelo de times do top-5 dos que mais marcaram gols na Série A

O Fortaleza recebe o Flamengo neste sábado, 9, às 19 horas, no Castelão. O duelo marca o encontro entre equipes que estão no top-5 de clubes com mais gols na Série A 2021.

O Tricolor do Pici fez 32 gols em 24 jogos no Brasileirão e é o quinto time mais goleador da competição. Já o Rubro-Negro balançou as redes 40 vezes em 21 jogos e lidera o ranking.

+ Sesa libera presença de público na Arena Castelão para Fortaleza x Flamengo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Completam o top-5 de clubes mais goleadores da Série A 2021 o Palmeiras, Atlético-MG e Bragantino. Cada time possui 35 gols marcados em 23 jogos disputados.



+ Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

DESFALQUES

Os cearenses têm desfalque importante no sistema defensivo para o confronto. O zagueiro Marcelo Benevenuto, autor do primeiro gol da vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, levou o terceiro cartão amarelo na partida e está fora do embate diante do Flamengo. Esta é a primeira vez que o defensor ficará de fora de um jogo do Leão por suspensão no Campeonato Brasileiro.



O Rubro-Negro chega para o duelo bastante desfalcado. Os jogadores Isla, Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Gabigol estão na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo por suas respectivas seleções. Os zagueiros Gustavo Henrique e David Luiz e o meia Diego estão lesionados.

O técnico Renato Gaúcho ainda pode ter mais uma baixa no elenco. Na última partida do Flamengo diante do Bragantino, o volante Andreas Pereira deixou a partida sentindo dores musculares. Ele será reavaliado pelo departamento médico.

Tags