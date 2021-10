Fortaleza tem o segundo melhor aproveitamento dos times da Série A contra equipes do G-6

Leão vem se dando bem contra os primeiros times do Campeonato Brasileiro, mas perdeu recentemente para o líder Atlético-MG, no returno, e justamente para o Flamengo, adversário deste sábado

Com a mesma pontuação na Série A do Brasileiro, 39 pontos, Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado, 9, no Castelão em jogo que pode fazer os dois trocarem de posição, em caso de vitória do Leão, ou distanciá-los, se o Rubro-Negro triunfar.

Por se tratar de um duelo entre times do G-4, a expectativa é por um jogo bem disputado e o Tricolor tem ido bem em partidas desse nível. Segundo dados do Footstats, o Fortaleza é o segundo time com melhor aproveitamento quando enfrenta times do G-6 da Série A.

Com vitórias sobre Bragantino, Corinthians, Palmeiras e Atlético-MG, este último somente no primeiro turno, o Leão tem 67% de aproveitamento contra os seis primeiros do campeonato . Nesse quesito, perde apenas para o Galo, que é líder disparado, com 72%, superando inclusive o Flamengo, que é o terceiro, com 62% de aproveitamento contra times do G-6.

Do atual G-6, no entanto, além do Atlético-MG, recentemente, já no segundo turno, o Fortaleza só foi derrotado justamente para o Flamengo, adversário deste sábado. No primeiro turno, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1. Agora, no Castelão, o Tricolor tentará uma revanche, o que, se acontecer, aumentará o aproveitamento contra os primeiros times da Série A de 2021.

Fortaleza e Flamengo jogam às 19 horas deste sábado, no Castelão, com presença da torcida do Leão limitada em 10% da capacidade do estádio.



