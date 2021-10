Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Assim como no evento-teste, torcedores precisam estar com o ciclo completo de vacinação e máscaras n-95, pff2 ou cirúrgica; ingressos variam entre R$ 40 e R$ 220

Após a liberação da Sesa para a presença de 10% da capacidade total da Arena Castelão para a partida contra o Flamengo, o Fortaleza abriu o check-in e a venda de ingressos para a partida.

Serão disponibilizados 6.200 lugares da Arena Castelão para torcedores com o ciclo completo de vacinação comprovado e máscaras n-95, pff2 ou cirúrgica. 5.000 lugares são destinados a sócios, que devem fazer o check-in no site do clube, outros 1.000 ingressos serão vendidos de forma avulsa e 200 destinados a camarotes.

Em relação ao check-in, os torcedores poderão garantir sua vaga no estádio prioritariamente de acordo com o seu plano. Sócios das modalidades Conselheiro, Proprietário e Leão do Pici serão os primeiros a poder retirar os ingressos, às 10 horas. Na sequência, o check-in também abre para os planos Leão de Aço, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera.

Já os ingressos vendidos de forma avulsa, pelo site Bilheteria Virtual, variam entre R$ 40 e R$ 220, de acordo com o setor do estádio. Planos Leão da Galera e Recarga têm 50% de desconto. Confira os valores:

Inferior Norte/Sul: R$ 80,00/ R$ 40,00

Superior Norte/Sul: R$ 100,00/ 50,00

Superior Central: R$ 120,00/ R$ 60,00

Bossa Nova: R$ 150,00/ R$ 75,00

Premium: R$ 220,00/ R$ 110,00

Para ter acesso ao estádio, todos os torcedores devem comprovar vacinação com as duas doses ou dose única. Confira o passo a passo de como comprovar:

Baixe o aplicativo ConecteSUS;

Faça login ou crie uma conta;

Vá em HISTÓRICO, clique em CARTEIRA DE VACINAÇÃO DIGITAL;

Salve o arquivo em PDF;

Acesse sociofortaleza.com.br e faça seu login;

Em sua área de sócio(a), selecione CLIQUE AQUI PARA CADASTRAR A CARTEIRA;

Em INCLUIR DOCUMENTOS, selecione o sócio e, em título de documento, escolha CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE;

Selecione o arquivo em PDF e clique em SALVAR.

Fortaleza x Flamengo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece neste sábado, 9, às 19 horas, na Arena Castelão.

