Em alta no Fortaleza, Crispim e Benevenuto são dupla mais efetiva do Brasileirão

Na vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Fluminense-RJ, uma das combinações mais efetivas do Campeonato Brasileiro voltou a brilhar. O cruzamento de Lucas Crispim para o gol de Marcelo Benevenuto abriu o placar no Maracanã e marcou a quarta combinação para gol do meia/ala para o zagueiro. A cifra faz com que os tricolores se igualem no primeiro lugar do Brasileirão no quesito.

Com o gol gerado pela dupla ontem, Crispim e Benevenuto chegam à mesma marca de Edenilson e Yuri Alberto, do Internacional-RS, com maior combinação de assistência para gol do Brasileirão. Logo atrás, aparece outra dupla do Fortaleza, com três passes de Yago Pikachu para Robson balançar as redes.

Foi o quarto gol de Marcelo Benevenuto no Brasileirão — zagueiro mais goleador do campeonato —, todos com a assistência de Crispim. Já o meia se tornou o segundo maior assistente, com 7 passes para gol, ficando atrás somente de Gustavo Scarpa, do Palmeiras, com 8.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 9, às 19 horas, contra o Flamengo, na Arena Castelão, em jogo válido pela 25º rodada do Campeonato Brasileiro, e não vai contar com Marcelo Benevenuto, que foi suspenso por terceiro cartão amarelo.

