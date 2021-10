Felipe Alves critica atuação do Fortaleza diante do Atlético-GO: "Bem abaixo"

Derrota por 3 a 0 diante do Dragão pela Série A marcou o retorno do torcedor ao estádio. Goleiro também falou necessidade de recuperação na competição após resultado negativo

Em jogo que marcou o retorno do torcedor ao estádio, o Fortaleza foi derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 0. Na saída de campo, o goleiro Felipe Alves avaliou de maneira negativa a atuação do Leão, mas salientou que a equipe é capaz de se recuperar na competição.

"A gente fez um jogo bem abaixo. Não justifica. Acho que a gente ta sendo muito cobrado também pela posição que a gente se encontra na competição e por tudo que a gente vem fazendo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a gente pode render mais e fazer mais do que a gente fez hoje, mas é o futebol. A gente nunca sabe quando vai dar tudo errado, quando as coisas vão acontecer. Nós fizemos dois gols, foram anulados. A gente tentou. Hoje pode não ter dado nada certo, mas a gente tentou, não deixou de lutar. É saber que a gente pode render mais, evoluir e melhorar. Daqui dois, três dias tem jogo de novo é precisamos nos focar", falou o arqueiro.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, 6, quando enfrenta o Fluminense às 21h30min, no Maracanã.

