3.053 torcedores confirmaram presença para Fortaleza x Atlético-GO, aponta nova parcial

Mais de 3 mil tricolores já confirmaram presença para o jogo deste sábado, 2, entre Fortaleza e Atlético-GO, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro entre o Tricolor do Pici e a torcida no Gigante da Boa Vista após 570 dias.

Segundo a nova parcial divulgada pelo clube, 3.053 pessoas estão garantidas para acompanhar o duelo no estádio, sendo 2.582 check-ins e 471 ingressos vendidos. Com 10% da capacidade liberada, cerca de 6.200 lugares, ainda restam vagas disponíveis.

Para comprar o ingresso ou, no caso dos sócios, fazer o check-in, é necessário realizar o cadastro da carteira digital de vacinação obtida via aplicativo do ConecteSUS, para comprovar as duas doses — ou dose única — da vacina há ao menos 15 dias. Outra exigência é o uso de máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2). Não será aceito a utilização de máscara de pano, por exemplo.

Dos 6.200 lugares, 5 mil serão destinados aos sócios, mil para venda de ingressos e 200 para os camarotes. Os portões abrirão às 14 horas e serão fechados 30 minutos antes da partida (16h30min).

Acessos Externos:

Escadaria e Rampa Sul (Av. Paulino Rocha)



Escadaria Norte (Av. Alberto Craveiro)



Estacionamento (Av. do Contorno)

Acessos Internos:

A4: Premium



D / F: Superior Sul



E: Inferior Sul



I: Inferior Central



H / J: Superior Central



M: Inferior Norte



N / P: Superior Norte

Ingressos para Fortaleza x Atlético-GO:



Inferior Norte/Sul: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Superior Norte/Sul: R$ 100 (inteira) / 50 (meia)

Superior Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Bossa Nova: R$ 150 (inteira) / R$ 75 (meia)

Premium: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)



