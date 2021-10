Ansiosos pelo retorno, torcedores do Fortaleza garantem lugar em jogo no Castelão

Apesar da instabilidade nas plataformas de check in dos sócios e venda virtual de ingressos, tricolores Márcio Renato e Jady Confessor assegurar presença entre os 6.200 espectadores do duelo deste sábado, 2

Após exatos 570 dias, os torcedores do Fortaleza voltarão às arquibancadas da Arena Castelão neste sábado, 2, na partida contra o Atlético-GO, às 17 horas, pela Série A. Ansiosos pelo retorno ao estádio, os tricolores enfrentaram dificuldades tecnológicas diante da demanda para o evento-teste, mas conseguiram superar para garantir lugar entre as 6.200 pessoas que irão ao duelo.

Com 10% da capacidade da praça esportiva liberada, o clube do Pici reservou 5 mil lugares para sócios, colocou mil ingressos à venda e mais 200 nos camarotes. Tanto o check in para os associados quando a comercialização dos bilhetes teve início na manhã desta sexta-feira, 1º, ambos de forma virtual.

Nos dois casos, em respeito ao decreto estadual, os torcedores precisam disponibilizar nas respectivas plataformas o cartão de vacinação contra Covid-19 do ConectSUS para comprovar que tomaram as duas doses do imunizante - ou dose única - há ao menos 15 dias da data da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza divulga valores dos ingressos da partida contra Atlético-GO pela Série A do Brasileirão

Lateral Dudu, do Atlético-GO, pede time em busca da vitória contra o Fortaleza

Na volta da torcida ao Castelão, Fortaleza encara Atlético-GO pela Série A

"Na sexta-feira passada, eu vi que o clube estava recebendo a certidão de vacinação do ConectSUS, corri e testei. Anexei, vi que deu certo e espalhei nas redes sociais, então essa parte foi bem simples e foi verificado bem rápido, porque eles estão conferindo se você tomou as duas doses, se está com 15 dias anterior à data do jogo", relatou o professor Márcio Renato Teixeira Benevides, 32 anos, que é sócio do clube.

"Eu não tive problemas para validar o cartão de vacinação, mas minha amiga, por exemplo, com a vacinação completa há quase um mês, não conseguiu baixar o comprovante no ConectSUS", disse a estudante Jady Confessor, 24 anos, que comprou ingresso para o confronto diante do Dragão.

Para os sócios, o Leão separou horários de prioridade no check in no site do programa para os planos conforme os valores mensais. Já os não associados acessavam outro site para efetuar a compra do ingresso, que tinha preços entre R$ 40 e R$ 220 para quases todos os setores do estádio.

"O clube comunicou que o check in ia ser hoje (sexta-feira) de manhã, e eu acordei bem cedo para não perder, porque sabia que ia ser concorrido. Então 8 horas eu já estava a postos e foi bem complicado. Tentei pelo meu celular, mas não consegui marcar o setor, então tive que ligar o computador, o site demorou a carregar várias vezes, caía... Mas o problema que eu tive se resolveu em dez minutos, 8h10min eu já tinha conseguido fazer o meu check in. Teve gente que passou o dia inteiro e ainda não conseguiu", explicou Márcio Renato.

"Enfrentei problemas na compra do ingresso. Como não tenho sócio, tive que comprar o ingresso por um site externo especializado. Antes de abrir o período de vendas, efetuei o cadastro, mas ficava dando erro, como se eu não tivesse realizado o cadastro, ao mesmo tempo em que me impedia de realizar um novo. Desisti e deixei pra tentar pela manhã, quando estivesse mais próximo do início das vendas. Tentei várias vezes, até que pouco depois do início das vendas, meu cadastro foi reconhecido, meu comprovante de vacinação foi validado e eu pude comprar o ingresso. Tirando a instabilidade do site em reconhecer o cadastro, foi um procedimento até rápido", contou Jady.

Tags