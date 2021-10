Éderson cita "expectativa alta" por encontro com a torcida do Fortaleza no Castelão

A volta do público ao estádio ocorrerá neste sábado, 2, no duelo do Leão contra o Atlético-GO. O jogador de 22 anos não escondeu a ansiedade para entrar em campo

Um dos principais destaques do Fortaleza na temporada de 2021, o volante Éderson terá a oportunidade de encontrar a torcida tricolor pela primeira vez no Castelão. A volta do público ao estádio ocorrerá neste sábado, 2, no duelo do Leão contra o Atlético-GO.

O jogador de 22 anos, que está na equipe desde o início do ano emprestado pelo Corinthians, não escondeu a ansiedade para entrar em campo e ser apoiado pelos torcedores do Fortaleza. Após quase dois sem público devido à pandemia da Covid-19, a partida entre o Tricolor e o Dragão marcará o retorno da torcida ao Castelão, que será aberto com 10% da capacidade. Ao todo, serão 6.200 lugares disponíveis para o confronto.

"Eu nunca joguei com torcida aqui. Estou com a expectativa alta em relação à torcida por mais que sejam poucos torcedores. Espero que seja uma sensação boa. Eles têm fama de levantar jogador, fazendo grandes shows. Vão ser poucos, mas vão nos impulsionar", afirmou o camisa 13 em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 1º.

Terceiro colocado na Série A, o Fortaleza de Éderson e companhia encara adversário que vive fase negativa na competição. Os goianos não vencem há cinco rodadas no Brasileirão. No duelo do primeiro turno, na casa do rival, as equipes ficaram no empate em 0 a 0.

"Vamos nos entregar mais uma vez sempre buscando a vitória. É um time muito qualificado. Tivemos dificuldades na primeira partida contra eles. Vai ser um jogo muito bom. A gente vem com pensamento de vitória", comentou.

Seleção brasileira

Com 43 jogos pelo Leão em 2021, Éderson tem chamado a atenção da comissão técnica da seleção brasileira. Recentemente, houve contato da CBF com a diretoria do clube do Pici para uma possível convocação. Nesta sexta, o volante falou sobre o desejo de jogar pela Canarinho.

"Todo jogador que vem em alta, disputando grandes competições, pensa na seleção brasileira. Sou muito jovem. Tenho ainda muitas oportunidades pela frente. Me entrego dentro de campo para ter grandes oportunidades. É um sonho vestir a camisa da seleção. Venho trabalho e espero que aconteça", disse ele.

