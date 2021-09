Amuleto? Cearenses não vencem no Castelão desde a 14ª rodada da Série A

Não há dúvidas que o “fator casa” tem sido muito importante para Fortaleza e Ceará na Série A de 2021. Os dois rivais conquistaram quase todos os pontos que possuem em 21 rodadas — Vovô tem um jogo a menos — jogando no Castelão. Dos 33 pontos do Leão, 21 foram faturados como mandante. Na mesma condição, o Alvinegro ganhou 19 dos 25 pontos que possui.

O Gigante da Boa Vista, como é conhecido, no entanto, deixou de ser amuleto para Ceará e Fortaleza e com isso os dois entraram em um jejum de vitórias que parece interminável. A última vez que um cearense venceu jogando no Castelão nesta Série A foi na 14ª rodada, justamente quando Leão e Vovô se encontraram, para a disputa do Clássico-Rei. Na ocasião, vitória do Alvinegro por 3 a 1.

Depois disso, Fortaleza e Ceará fizeram três partidas como mandante, cada um, e não venceram nenhuma. Além disso, os gols dos dois em casa minguaram nesse período. O Vovô fez apenas um, no empate contra o Flamengo, por 1 a 1. O mesmo aconteceu com o Leão, que na última vez que balançou a rede adversária no Castelão (na Série A) foi contra o Santos, no empate por 1 a 1, na 16ª rodada.

O Tricolor está estacionado com 9 vitórias na competição. A última em casa foi na 13ª rodada, contra o Red Bull Bragantino, por 1 a 0. Depois disso, o time de Juan Pablo Vojvoda bateu o Palmeiras, na 15ª, mas como visitante. Já o Alvinegro possui apenas cinco vitórias, todas no Castelão, tendo a última sido contra o maior rival, sete rodadas atrás.

O Vovô tem a chance de quebrar o jejum e voltar a vencer em casa neste sábado, 25, quando recebe a lanterna Chapecoense, em jogo válido pela 22ª rodada da Série A.



