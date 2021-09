Copa do Brasil: Fortaleza decide semifinal contra Atlético-MG na Arena Castelão

Em sorteio realizado na tarde desta quarta-feira, 22, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Fortaleza conheceu a ordem dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG: o primeiro jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto o segundo e decisivo duelo será na Arena Castelão.

Os confrontos estão previstos para os dias 20 e 27 de outubro, mas ainda terão datas e horários confirmados pela entidade nacional. O local foi definido pelo sorteio: a partida de ida na capital mineira, e o embate de volta na capital cearense. A outra semifinal será entre Flamengo x Athletico-PR.

O Tricolor conseguiu avançar pela primeira vez à semifinal e faz a melhor campanha da história do clube no torneio - anteriormente, o melhor desempenho tinha sido chegar até as quartas de final. Na atual edição, a equipe do Pici eliminou Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará, CRB-AL e São Paulo para chegar ao top-4.

O rendimento em campo também proporcionou bons números para os cofres do Leão: foram R$ 17,2 milhões embolsados até o momento em premiações pelas classificações. O montante inicialmente previsto era de R$ 5,5 milhões e depois foi reduzido para R$ 3,7 milhões. Na final, o campeão fatura R$ 56 milhões, enquanto o vice-campeão fica com R$ 23 milhões.

Em 2021, Fortaleza e Atlético-MG já se enfrentaram em duas oportunidades pelo Campeonato Brasileiro. Em ambas, os visitantes levaram a melhor: no dia 30 de maio, o Tricolor venceu por 2 a 1 no Mineirão, e o Galo deu o troco ao ganhar por 2 a 0 no Castelão, no dia 12 de setembro.

Os confrontos pelo mata-mata nacional reservam ainda a possibilidade de presença de público nos estádios. Os mineiros têm a autorização da Prefeitura de Belo Horizonte, e o Leão recebeu aval do Governo do Estado do Ceará para a realização de eventos-teste, com 10% de público no Castelão - cerca de 6 mil pessoas - e acesso aos torcedores que tomaram as duas doses da vacina.

Semifinais da Copa do Brasil:

Ida: Atlético-MG x Fortaleza - Mineirão



Volta: Fortaleza x Atlético-MG - Arena Castelão

Jogos do Fortaleza na Copa do Brasil 2021:

Caxias-RS 0x1 Fortaleza - 1ª fase



Fortaleza 1x0 Ypiranga-RS - 2ª fase



Fortaleza 1x1 Ceará - 3ª fase



Ceará 0x3 Fortaleza - 3ª fase



Fortaleza 2x1 CRB-AL - Oitavas de final



CRB-AL 0x1 Fortaleza - Oitavas de final



São Paulo 2x2 Fortaleza - Quartas de final



Fortaleza 3x1 São Paulo - Quartas de final

Cotas do Fortaleza na Copa do Brasil 2021:

1ª fase: R$ 990 mil



2ª fase: R$ 1,07 milhão



3ª fase: R$ 1,7 milhão



Oitavas de final: R$ 2,7 milhões



Quartas de final: R$ 3,45 milhões



Semifinal: R$ 7,3 milhões



Total: R$ 17,2 milhões

