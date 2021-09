Por foco máximo, Vojvoda fechou último treino do Fortaleza para enfrentar São Paulo até para diretores

Comandante tricolor pediu privacidade para ter a concentração total dos jogadores, enquanto encerrava estratégia para encarar os paulistas; Acesso à parte de futebol do Alcides Santos foi fechada antes do treino começar

Na coletiva concedida logo após a classificação inédita do Fortaleza para a semifinal da Copa do Brasil, o técnico Juan Pablo Vojvoda deixou a parte tática de lado e elegeu outro fator como principal para a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo. “Sou totalmente sincero. Eu acho que a principal arma do Fortaleza foi seu espírito combativo a todo momento", acredita.

De fato, o comportamento dos jogadores em campo foi decisivo, mas Vojvoda foi modesto ao minimizar as boas escolhas para a escalação inicial, o uso de um esquema tático diferente e a montagem de uma estratégia eficaz. E para que tudo isso funcionasse bem, o comandante tricolor fechou o treino de apronto até mesmo da diretoria, na véspera da partida, em busca de concentração total dos atletas.

Na manhã de terça-feira, 14, os diretores do Fortaleza foram informados que a partir das 15 horas o acesso a parte de futebol do centro de excelência Alcides Santos seria fechado e que ninguém poderia circular naquela direção a pedido de Vojvoda. O treinador queria privacidade e foco total. Somente as pessoas ligadas diretamente ao campo acompanharam o encerramento da preparação para o jogo que valia classificação.

Além de trabalhar a parte tática, Vojvoda também massificou junto aos atletas a ideia de fazer história no clube. Na coletiva após o jogo, inclusive, o treinador destacou que todos tinham a exata noção do que representava a classificação e reforçou que para o dia do jogo, com os atletas já tendo trabalhado a estratégia antes, o diferencial foi mesmo a entrega.

“Eles sabiam que isto era algo histórico para o clube. A tática fica de lado, isso está para outros dias, para o que eu planejo. O que sempre falo para os jogadores é que ‘no dia da partida você tem que correr muito e representar o Fortaleza’, como vêm representando”, disse.

