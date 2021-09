Escalação: como Fortaleza e São Paulo vão a campo pela Copa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fortaleza e São Paulo duelam nesta quarta-feira, 15, às 21h30min, no Castelão, em partida válida pelo jogo de vola das quartas de final da Copa do Brasil 2021. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2 no Morumbi. Rigoni marcou para o Tricolor Paulista aos 23 e aos 33 minutos do segundo tempo. Yago Pikachu descontou para o Leão aos 38 e Romarinho deixou tudo igual no placar aos 47. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Matheus Jussa e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Éderson, Romarinho e Lucas Crispim; Edinho e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

3-5-2: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Liziero, Nestor, Benítez e Reinaldo; Eder e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo

