Fortaleza recebe Cuiabá no Castelão e quer voltar a vencer na Série A

Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, neste sábado, 28, o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, disse que o clube pode anunciar reforços nos próximos dias, mas do mercado nacional. O dirigente até revelou um acerto com um zagueiro que atua no exterior, mas acredita que não será possível trazê-lo nesta janela.

"Sobre contratações, nós estamos abertos. Até 9 setembro (10, na verdade) precisa inscrever os 50 jogadores e até o dia 24 pode substituir oito dos 50, para terminar o Brasileiro. Estamos trabalhando alguns nomes do mercado nacional e nisso o CIFEC tem nos ajudado muito, tem surgido algumas oportunidades aí. Até a próxima semana podemos ter a novidade de algum jogador chegando para o Fortaleza", disse.

Quanto a janela de transferência internacional, que fecha nesta segunda-feira, 30, Papellin acredita que o clube não conseguirá mais trazer nenhuma peça, mas afirmou que o clube chegou a se acertar com um zagueiro, porém o clube no qual o atleta está jogando não quis antecipar o fim do contrato.

"Nós estamos praticamente já fechado com um zagueiro que viria do exterior, mas o clube (em que o atleta está) relutou (em liberar), ele tem contrato até o final do ano lá, o clube não quis abrir mão dentro da janela, então, praticamente ‘morreu’; prazo termina agora no final do mês, jogador vindo do exterior praticamente tá fora de cogitação no Fortaleza", revelou.

O Esportes O POVO já havia antecipado que o Fortaleza tentaria trazer um atleta do exterior na atual janela, mas que, caso não conseguisse, firmaria pré-contrato para a temporada 2022. Se o atleta em questão conseguisse encerrar o vínculo com o clube em que está até esta segunda-feira, quando fecha a janela, ele poderia vir para o Brasil mesmo fora do período de transferência, como agente livre.



