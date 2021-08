Lucas Lima já sabe que número vai utilizar no Fortaleza e promete: "Vou dar a vida em campo"

Em termos de nome e impacto no mercado da bola, Lucas Lima foi a contratação de maior peso do Fortaleza na temporada — e em muito tempo. Em campo, entretanto, o meia de 31 anos terá de se provar à altura do status. Em baixa e sem espaço no Palmeiras-SP, o jogador está emprestado até o final de 2021 e teve o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda pelas funções que exerce, pelo nível técnico mostrado no passado e por uma conversa olho a olho em São Paulo antes do acerto.



O camisa 20 disputou apenas oito jogos pelo Verdão na atual temporada e marcou dois gols. A partida mais recente data de 9 de junho, na derrota por 1 a 0 para o CRB-AL, em que desperdiçou cobrança na disputa de pênaltis e viu a equipe ser eliminada da Copa do Brasil. Poucos dias depois, foi flagrado em festa clandestina e perdeu espaço de vez com o técnico alviverde, Abel Ferreira.

Sem oportunidades e com alto salário, tanto o clube quanto o estafe do jogador se movimentaram por um novo destino. O Santos-SP esteve próximo de acerto — que representaria uma volta ao clube onde ele mais se destacou —, mas desistiu. O nome, então, chegou ao Tricolor por meio do empresário André Cury, agente de atletas como David, Éderson e Marcelo Benevenuto.

"Percebemos que seria uma boa chance de tê-lo no Fortaleza. Ele já tem alguns amigos no elenco, que jogam aqui. A partir desse interesse, passamos a buscar informações sobre o atleta, seu dia a dia em treinamentos, se é comprometido. Sabemos da qualidade técnica dele, é um jogador que já esteve na seleção brasileira. Também sabemos que ele tem talento, é um atleta que desequilibra o jogo e que aumenta ainda mais o nível do grupo", explicou o executivo de futebol Sérgio Papellin ao O POVO.

Diante da possibilidade, a decisão passou pelo crivo de Vojvoda. O treinador analisou vídeos de Lucas Lima e recebeu os relatos colhidos por dirigentes e funcionários acerca do jogador. Antes da palavra final, o comandante argentino teve uma conversa presencial com o meia e o presidente Marcelo Paz no hotel da delegação tricolor em São Paulo.

O nome agradou ao departamento de futebol, que viu a negociação como uma oportunidade de mercado. O Leão monitorava o cenário em busca de um meia para disputar posição com Matheus Vargas, mas esbarrava em valores e situações contratuais. Tanto é que Romarinho se firmou como opção imediata ao camisa 96, enquanto Luiz Henrique costuma ser utilizado como volante.

O armador tem perfil mais técnico, com qualidade no passe para servir os companheiros e também presença na área adversária para finalizar. Além disso, pode ser mais uma arma nas bolas paradas. Por outro lado, terá de se adaptar ao estilo intenso exigido pelo novo treinador, requisito que é atendido por Vargas e valorizado pela comissão técnica. A variedade de opções no grupo é vista como ponto positivo para a sequência da temporada.

Responsável por apenas 20% dos vencimentos milionários de Lucas Lima, o Fortaleza vê como aposta de baixo risco durante cerca de três meses: em caso de sucesso, terá conseguido recuperar um jogador de alto nível técnico e importante para o êxito coletivo; se fracassar, passará pouco tempo no clube e não terá status de titular absoluto apenas pelo nome.

"O Lucas foi ao hotel em São Paulo, conversou com o presidente e com o treinador, que sentiu que o atleta quer mostrar seu trabalho, quer jogar e precisar mostrar que pode fazer bem sua função de meia. O Vojvoda explicou pra ele como o time joga, a intensidade que precisa, e ele sabe que vai chegar e não vai ser titular de cara. Vai ter que trabalhar e mostrar que quer para buscar o seu espaço", ponderou Papellin.

Números de Lucas Lima em 2021

5 jogos pelo Campeonato Paulista

2 jogos pela Copa do Brasil

1 jogo pela Copa Libertadores

8 jogos no total

2 gols marcados

2 cartões amarelos

