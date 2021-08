Pronto para jogar, Lucas Lima fala de perspectivas no Fortaleza: "Chance de provar meu valor"

Meia foi apresentado neste sábado, 28, em coletiva. O jogador destacou o potencial do Fortaleza e afirmou que veio jogar no clube porque vê condições de brigar por título

Entre o primeiro contato do Fortaleza com Lucas Lima e a estreia do jogador com a camisa tricolor podem estar apenas oito dias. Para isso, basta que ele entre em campo na partida contra o Cuiabá, segunda-feira, 30, no Castelão. E o meia garante que está pronto para jogar.

"O Palmeiras é uma equipe na qual o treino é muito intenso, (é um time que) joga muito intensamente também e mesmo (eu) jogando pouco lá, vinha treinando forte, me dedicando nos treinamentos. Então estou pronto. Graças a Deus saiu meu nome no BID e espero ajudar o mais rápido possível", disse, na coletiva de apresentação.

A vontade de jogar é tão grande que o camisa 25 topa fazer qualquer função que o técnico Juan Pablo Vojvoda pedir, mas deixa claro qual a especialidade da casa. “A melhor forma que gosto de jogar é como meia armador, um meia que flutua nas costas dos volantes, com bastante mobilidade, independentemente dos lados. Esse sempre foi o jeito que mais me destaquei jogando, mas estou aqui para jogar como time precisa que eu jogue, como o treinador espera que eu jogue", se dispõe.

Lucas Lima afirmou que veio agregar ao time do Fortaleza com as características que possui e já teve o aval de Vojvoda para se soltar. “Ele falou para eu ser feliz, jogar como eu sempre joguei, dentro de como a equipe joga. Então é isso que tenho pra oferecer”, disse. O meia enxerga no Tricolor um clube com muito potencial e se vê contribuindo para a conquista de feitos notáveis. “Vim pra cá porque joguei contra e vi que o time tem condições de brigar por títulos, por coisas grandes e esse é meu objetivo. Sempre quando escolho um desafio novo na minha vida é em prol disso, de conquistar grandes coisas e sei que estamos no caminho certo aqui", acredita.

Segundo o ex-Palmeiras, a imagem do Leão para os clubes do sudeste é de um clube forte, daqueles que não se quer enfrentar. “Todos estão impressionados com a maneira que o Fortaleza vem jogando, com intensidade. Hoje posso falar, pelo que seus ex-companheiros falavam, que o Fortaleza está fazendo ótima campanha e colocando medo nos adversários, respeito", afirmou.

Se na antiga equipe — a quem ainda pertence — teve problemas extra campo, Lucas Lima garante que não terá problemas no Pici e se descreveu com perfil agregador. "Sempre fui muito profissional. Algumas coisas que aconteceram comigo no Palmeiras, eu não me expus no momento e acho que não vem ao caso falar (aqui), mas acho que foi levado de uma maneira totalmente errada. Claro, sei que errei e assumo meus erros. Mas sempre fui profissional, trabalhador, sempre fui de grupo. Então é isso que tenho a oferecer, sem dúvidas não vamos ter problemas com isso", prometeu.

Em resumo, o meia vê na vinda para o Fortaleza a oportunidade de se projetar de novo no futebol brasileiro. E, pelo que disse na coletiva, pelo menos vontade de ajudar não falta. "É uma chance de provar meu valor mais uma vez”, disse.

