Gols, assistências e minutos em campo: veja os números de Lucas Lima em 2021

São Paulo e Fortaleza travaram duelo movimentado no Morumbi na noite de quarta-feira, 25. Um jogaço costurado no "toma lá, dá cá". As duas equipes se alternaram no domínio da partida nos 90 minutos, com o Tricolor do Pici saindo atrás, levando dois gols no segundo tempo e indo buscar a igualdade no placar nos acréscimos.

O Esportes O POVO analisa os detalhes do confronto tático, os destaques da partida e as falhas cruciais. Pelo contexto do confronto no Morumbi, o Leão sai mais fortalecido no roteiro de time que superou as adversidades e conquistou resultado importante na casa do rival. Para o Tricolor paulista, o empate tem sabor amargo de uma vitória que parecia encaminhada e deixou escapar.

A partida da volta só ocorrerá dia 15 de setembro, no Castelão. Com o empate, o duelo segue em aberto para os dois lados. Entretanto, pelo momento, trabalho desenvolvido por Juan Pablo Vojvoda e fator casa, o Fortaleza chega com status de favorito para carimbar a classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil. Vale ressaltar que o time cearense é o melhor mandante do Brasileirão, invicto com seis vitórias e dois empates. Não gol qualificado no torneio.

Lá e cá durante 90 minutos

O domínio em campo foi dividido durante os 90 minutos de partida. Ora o Fortaleza se mostrava superior, ora o São Paulo tomava as rédeas do confronto. No começo do primeiro tempo, o Tricolor do Pici pressionou a saída de bola dos paulistas e acertou bola na trave com Wellington Paulista com seis minutos de jogo.

O São Paulo conseguiu se reorganizar e crescer na partida aos poucos. Com esquema táticos idênticos, o 3-5-2, as equipes se espelhavam em campo. Os dois times apostavam na marcação alta e na pressão da saída de bola. As principais jogadas surgiam de interceptações ou roubadas de bolas.

Dos 10 minutos aos 30 minutos do primeiro tempo, o Tricolor paulista foi superior e criou duas chances de perigo, explorando o lado esquerdo da defesa do Fortaleza. Crespo trabalhou bem a equipe para fazer o balanço e buscar as costas da defesa dos cearenses. Rigoni e Daniel Alves ficaram cara a cara com Boeck, que salvou o Leão naquele momento.

Nos 15 minutos finais, o Leão mostrou superioridade. Apostando em atacar pelo lado esquerdo, Crispim foi o principal jogador do Fortaleza para criar as jogadas ofensivas. David teve atuação apagada.

No segundo tempo, o São Paulo retornou melhor. Os gols dos donos da casa surgiram de interceptações no meio de campo e contra-ataque rápido. Rigoni não perdoou quando ficou no mano a mano com a defesa do Leão e balançou as redes duas vezes.

Vojvoda foi feliz nas alterações e sacou peças que não renderam, como David, Wellington Paulista e Matheus Vargas, para colocar Robson, Romarinho e Ángelo Henríquez. O camisa 7 melhorou bastante o setor ofensivo do clube do Pici. Ele foi responsável por dar passe preciso para Pikachu receber por trás da zaga são-paulina e diminuir.

O gol do empate surge de uma interceptação no campo ofensivo seguido de contra-ataque rápido. Os três jogadores que saíram do banco participam da jogada. Robson toca de peito para Ángelo Henríquez que cruza para Romarinho empatar o jogo e se redimir por falha no segundo tento dos paulistas.

Falhas cruciais

A partida ficou marcada por falhas cruciais em todos os gols do jogo. No primeiro do São Paulo, Tinga teve passe interceptado que gerou contra-ataque em meio à defesa desarrumada dos cearenses. No segundo, o mesmo cenário. Desta vez, o erro veio de Romarinho, que praticamente entregou a bola nos pés de Liziero, que ligou o contragolpe e deixou Rigoni livre para arrancar diante de Titi.

No primeiro gol do Fortaleza, Robson "achou" Pikachu dentro da área são-paulina. O lateral-direito contou com uma saída bizarra de Thiago Volpi. No segundo, os paulistas erraram a saída de bola, cedendo o contra-ataque para os visitantes se aproveitarem e empatarem.

Destaques do Fortaleza

Os dois volantes titulares do Fortaleza fizeram excelentes na partida. Éderson e Felipe foram fundamentais tanto em ações defensivas quanto ofensivas. O goleiro Marcelo Boeck, que ganhou a titularidade de Felipe Alves, também foi crucial. Terminou o duelo com quatro defesas, todas dentro da área.

No setor ofensivo, Lucas Crispim foi o principal jogador da criação. Depois de um primeiro tempo pouco participativo, Yago Pikachu cresceu bastante na segunda etapa. Completo a lista de destaques com os três atletas que entraram no confronto: Robson, Ángelo Henríquez e Romarinho.

Destaco o camisa 20 pela superação em campo. Ele falhou feio no segundo gol do São Paulo, mas deu a volta por cima na partida e se redimiu com o tento de empate.

As principais atuações negativas ficam por conta de David, Wellington Paulista e Matheus Vargas. Com a saída do trio, o Fortaleza melhorou as ações no campo ofensivo.

Estatísticas

Os números do jogo evidenciam o equilíbrio. O Fortaleza teve menos posse de bola com 48% contra 52% do São Paulo. Por outro lado, o time visitante finalizou mais com 14 arremates contra 11. Dos chutes na direção do gol, duelo empatado em 6 a 6.

Quanto a finalizações de dentro da área, os donos da casa deram oito contra sete dos visitantes. Em 90 minutos de disputa, São Paulo e Fortaleza fizeram 26 faltas. Foram 15 cometidas pelos paulistas contra 11 dos cearenses.

A equipe comandada por Crespo acertou 77% dos passes, enquanto o time de Vojvoda teve 75% de acerto.

Com a forte marcação das duas equipes, os números de ações defensivas merecem destaque. Foram 23 desarmes, sendo 16 do São Paulo e sete do Fortaleza. O Leão interceptou dez jogadas contra nove do rival. Os cearenses tiveram oito cortes, enquanto os paulistas 18. Os dados são do Sofascore.

