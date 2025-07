Mundial de Clubes: após classificação, veja quanto o Fluminense ganhou

Com a vaga na semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense já soma mais de R$ 336 milhões em premiações e pode receber ainda mais

Antes de enfrentar o Al-Hilal — e vencê-los nesta sexta-feira, 4, por 2 a 1 —, o Fluminense já havia garantido R$ 220,6 milhões em premiações no Mundial de Clubes. Após a vitória e a consequente classificação para as semifinais, o montante a receber subiu para R$ 336,3 milhões.

A vaga veio com gols de Martinelli e Hercules para a equipe campeã da Libertadores de 2023, enquanto Marcos Leonardo marcou o único tento da equipe árabe. Com o triunfo, o Flu embolsou US$ 21 milhões (R$ 115,7 milhões).

Agora, o time carioca descansa até terça-feira, 8, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea. A partida decisiva, que poderá colocar dois brasileiros frente a frente dependendo do resultado desta sexta, será realizada às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Mundial de Clubes: valores milionários no caixa tricolor

Com o avanço no torneio, o Fluminense já havia garantido US$ 15,2 milhões (R$ 84,5 milhões) apenas por sua participação na fase de grupos.

Além disso, conquistou US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões) pela vitória sobre o Ulsan; mais US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões) pelos empates com Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns; e outros US$ 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões) pela classificação para as oitavas de final.