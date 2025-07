Ídolo no Palmeiras exalta Gustavo Gómez e sonha com Mundial: ‘Espero que dê’

Em comparação com o paraguaio, ex-jogador lembrou que épocas de atuações são diferentes; Os dois são os zagueiros com mais gols pelo Verdão

Luiz Pereira, ídolo do Palmeiras , revelou em entrevista no programa “Cara a Cara”, da Voz do Esporte, nesta sexta-feira (4), que não sabe definir quem é o melhor zagueiro do Verdão: ele, que fez história no clube paulista, ou o atual capitão Gustavo Gómez.

“Eu não sei. Posso dizer uma coisa. Joguei com grandes jogadores. No Mundial de 70 tinha craques que não era brincadeira. E eu tive o prazer de jogar contra eles. Entenderam? Antigamente tinha mais craques do que agora. Vamos dizer isso. Porque você pegava qualquer equipe do futebol brasileiro e tinha 8, 9, 10 jogadores que eram ídolos. E hoje em dia não é assim. E assim, porque se você pegar, hoje em dia, o Corinthians, o próprio Palmeiras também, o Santos, vai falar muito pouco dos ídolos que tem. Tem jogadores que poderão ser grandes ídolos amanhã, mas hoje o futebol está faltando um pouco”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que os dois são os maiores zagueiros artilheiros do Palmeiras. Luiz Pereira marcou 36 gols pelo Verdão, enquanto Gustavo Gómez soma 39 bolas na rede.

Elogio a Gustavo Gómez

Apesar de não cravar entre as comparações, Luiz Pereira fez questão de elogiar o zagueiro paraguaio. O ex-jogador disse que acompanha o futebol brasileiro e reconhece que Gustavo Gómez faz tudo pelo Palmeiras. Além disso, ele comentou que sonha com o título do Mundial para o Verdão.

“Quero parabenizar o paraguaio, entendeu? Eu acompanho aqui o futebol brasileiro, acompanho tudo. Está mostrando que é um grande ídolo, entendeu? Então eu acho que nesse ponto a gente também tem que parabenizar, tem que aplaudir. E eu daqui, todo esse jogador, entendo que faz de tudo para o nosso querido Palmeiras. Palmeiras, aqui dentro, sempre teve. E vamos ver que é, quem sabe aqui nessa Copa aí possamos matar aquela que falaram que o Palmeiras nunca foi campeão mundial. Espero que dessa vez possamos ser. Espero que dê”, comentou.