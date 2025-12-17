Flamengo busca repetir atuação contra o Chelsea para vencer europeu e ser campeão mundial

Danilo, zagueiro do Flamengo, comemora gol marcado diante do Chelsea / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Embalado pelo ano vitorioso de 2025, o Flamengo encara o Paris Saint-Germain-FRA, na tarde desta quarta-feira, 17, às 14h (horário de Brasília) no Estádio Ahmad bin Ali, no distrito de Al Rayyan, a 20 km de Doha, no Catar, pela grande decisão da Copa Intercontinental 2025. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Em busca de voltar a conquistar o Intercontinental após 44 anos, os comandados de Filipe Luís buscam repetir a atuação que tiveram contra um clube europeu de primeira pratileira, ainda neste ano, em junho, na campanha da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o Mengo derrotou o Chelsea-ING — clube que sagrou-se vencedor do torneio ao vencer o PSG, adversário do Rubro-Negro carioca.