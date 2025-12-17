Flamengo busca repetir atuação contra o Chelsea para vencer europeu e ser campeão mundial

Flamengo busca repetir atuação contra o Chelsea para vencer europeu e ser campeão mundialDurante sua participação na Copa do Mundo de Clubes, em junho deste ano, o Flamengo enfrentou duas equipes europeias; venceu uma e perdeu uma
Embalado pelo ano vitorioso de 2025, o Flamengo encara o Paris Saint-Germain-FRA, na tarde desta quarta-feira, 17, às 14h (horário de Brasília) no Estádio Ahmad bin Ali, no distrito de Al Rayyan, a 20 km de Doha, no Catar, pela grande decisão da Copa Intercontinental 2025.
Em busca de voltar a conquistar o Intercontinental após 44 anos, os comandados de Filipe Luís buscam repetir a atuação que tiveram contra um clube europeu de primeira pratileira, ainda neste ano, em junho, na campanha da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o Mengo derrotou o Chelsea-ING — clube que sagrou-se vencedor do torneio ao vencer o PSG, adversário do Rubro-Negro carioca.
O confronto, ocorrido na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, marcou a primeira vitória de uma equipe brasileira diante de uma europeia após 13 anos, a última havia sido quando o Corinthians venceu o mesmo Chelsea, por 1 a 0, em 2012, na final do Mundial.
Como foi o jogo?
Com triunfos nas estreias, Chelsea e Flamengo bateram LA FC-EUA e Espérance-TUN, respectivamente, e chegavam para o embate em clima de que quem saísse vitorioso, além de carimbar a vaga para o mata-mata, encaminharia a primeira posição do grupo.
Apesar de um bom início, subindo a marcação e empurrando a equipe londrina para o campo de defesa, o erro de Wesley, logo aos 13 minutos do 1° tempo, custou caro. Pedro Neto aproveitou a bobeada, arrancou do meio-campo e abriu o placar. Mesmo com o gol sofrido, o time da Gávea não se abateu e continuou pressionando os ingleses. Senão fosse Levi Colwill, que tirou chute de Gerson em cima da linha, o empate teria saído ainda na primeira etapa.
No entanto, o jogo mudou quando Filipe Luís promoveu a entrada de Bruno Henrique no lugar de Arrascaeta. Com a mudança, o Flamengo passou a ser ofensivo e o impacto foi imediato. O atacante empatou o jogo cinco minutos após entrar e, três voltas do ponteiro depois, deu a assistência para Danilo virar o duelo. Quando Nicolas Jackson foi expulso em entrada dura em Ayrton Lucas, o escrete carioca passou a controlar mais a partida sem oferecer tanto espaço ao time de Enzo Maresca.
Nos minutos finais, Wallace Yan, também vindo do banco de reservas, fechou a conta após rebatida na pequena área de ataque: 3 a 1 para o Flamengo e fim de papo no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
A campanha rubro-negra se encerraria nas oitavas de final, quando enfrentaria o Bayern de Munique-ALE, outro adversário europeu, só que desta vez, sem tanta "sorte". O clube alemão aplicou um 4 a 2 e avançou no certame internacional.