PSG chega embalado para enfrentar o Flamengo no Mundial e mira quinto título em 2025

O Paris-Saint Germain disputa o título de campeão intercontinental com o Flamengo. / Crédito: PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP

O Paris Saint-Germain, adversário do Flamengo na Copa Intercontinental, chega à quinta final de campeonato em menos de um ano. A equipe europeia almeja conquistar o primeiro título mundial diante do rubro-negro na decisão desta quarta-feira, 17, às 14 horas (de Fortaleza). Treinado por Luis Enrique, o PSG foi campeão quatro vezes no ano de 2025: Liga dos Campeões 2024/25, Supercopa Francesa, Supercopa da Uefa e o Campeonato Francês Ligue 1. Além das taças erguidas, o elenco foi finalista da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Fifa, onde foi superado pelo Chelsea com o placar de 3 a 0.

Atual campeão europeu e francês, o time tem como destaques: o atacante Dembélé, eleito melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa; o goleiro Donnarumma, o meio-campista Vitinha e o zagueiro e capitão Marquinhos. O Paris é o vice-líder da Ligue 1, 3º colocado na fase de liga da Champions e está há três jogos sem perder na atual temporada. Champions League

O zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão do PSG Crédito: Marco BERTORELLO / AFP Com dezenas de participações na competição, o PSG chegou à final apenas duas vezes: na temporada 2019/20, com o elenco histórico de Neymar Jr., Mbappé e Di María, além de Marquinhos e Thiago Silva. Na ocasião, o Bayern de Munique venceu pelo placar de 1 a 0. Em 2024/25, a equipe eliminou o Arsenal na semifinal e disputou a decisão contra a Inter de Milão. A goleada por 5 a 0 - recorde de maior diferença de tentos na final do torneio - garantiu não só o título inédito de Campeão da Europa, mas também a participação na Copa do Mundo de Clubes.

Copa do Mundo de Clubes Fifa

Chelsea e PSG, finalistas do último Mundial de Clubes, voltam a se enfrentar, agora, no ranking dos times mais buscados no Google em 2025 Crédito: Paul ELLIS / AFP A primeira edição do campeonato levou os últimos quatro campeões do continente europeu: o próprio PSG, Real Madrid, Manchester City e Chelsea. O Paris foi alocado para o grupo B, que incluía o Botafogo - o então campeão da Libertadores -, Atlético de Madrid-ESP e Seattle Sounders-EUA. Na fase de grupos, o clube francês goleou o Atlético por 4 a 0 já na primeira rodada. Na segunda, o Botafogo venceu o PSG por 1 a 0 com gol de Igor Jesus. Na última, a equipe da França venceu o Seattle por 2 a 0, garantindo liderança na chave.

Ao chegar ao mata-mata, o time de Luis Enrique eliminou o Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0 nas oitavas, venceu o Bayern por 2 a 0 nas quartas e superou o Real Madrid por 4 a 0 com nova goleada na semifinal. Entretanto, o Paris, finalista da competição, foi derrotado pelo Chelsea com o placar de 3 a 0 e viu o rival inglês ser o primeiro vencedor da Copa do Mundo de Clubes. Bola de Ouro 2025

Ousmane Dembélé foi premiado com a Bola de Ouro, da France Football Crédito: Franck Fife / AFP Em setembro de 2025, a revista France Football realizou a 69ª edição do Ballon d’Or para eleger o melhor jogador do mundo. Lamine Yamal, Mohamed Salah, Raphinha e Ousmane Dembélé eram os favoritos. O atleta premiado foi o ponta direita do PSG, Dembélé. O francês foi um dos responsáveis pela conquista da primeira Champions do clube, além de outros títulos na temporada.

Nesta terça-feira, 16, o astro do PSG foi premiado novamente com título de melhor jogador do mundo pelo The Best. Ligue 1

PSG já conquistou 13 títulos de Ligue 1. Crédito: Franck Fife/AFP No mês de abril, o Paris Saint-Germain conquistou o 13º título do Campeonato Francês de sua história. Com seis rodadas de antecedência, o clube garantiu o título de forma tranquila e com pontos distantes do segundo colocado, o suficiente para ser campeão. A equipe chegou a ter 28 jogos sem derrota. O Bola de Ouro, Dembélé, também foi nomeado como o melhor jogador da Ligue 1, liderando a artilharia com 21 gols em 29 partidas.