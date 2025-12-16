Filipe Luís mostra confiança em “neutralizar” o PSG no Intercontinental

Treinador acredita que o Flamengo pode conquistar o título do Intercontinental / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está a um passo de conquistar o mundo de novo. Em busca do bicampeonato, o Rubro-Negro enfrenta o PSG, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar, pela final da Copa Intercontinental. Dessa forma, o técnico Filipe Luís projetou o duelo contra o atual campeão da Liga dos Campeões e crê que o seu time tem capacidade para “neutralizar” o time francês. “Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldade em determinados momentos do jogo. Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG”, disse.