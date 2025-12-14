Bruno Henrique já vive a final do Flamengo contra o PSG

Ansioso com a decisão contra o PSG, mas focado em vencer e sair campeão mundial, BH vai com confiança para a decisão de quarta-feira

Diferentemente do primeiro jogo do Intercontinental, contra o Cruz Azul, quando foi titular, Bruno Henrique começou diante do Pyramids no banco. Foi uma opção de Filipe Luís, que, após a partida, preferiu poupar um jogador que, dias antes, havia jogado os 90 minutos contra os mexicanos. Assim, BH entrou apenas na etapa final, no lugar de Cebolinha. Fez um bom jogo, quase marcou um gol e deu passe para Pedro, que por pouco não balançou a rede no fim.

“Claro que existe uma ansiedade para a decisão, mas temos que ter foco nessa final e em vencê-la. Vamos estar preparados para tudo que vier, poder fazer um grande jogo e, como eu falei, se Deus quiser, sair campeão”, disse, acrescentando:

“Sabemos da dificuldade do jogo. O Paris Saint-Germain é uma equipe campeã europeia, muito qualificada.”

Bruno Henrique destacou que o Flamengo mostrou muita força neste ano, conquistando o Campeonato Carioca, a Libertadores e no Mundial foi a única equipe que derrotou o Chelsea, que terminou como campeão da Copa do Mundo da FIFA no meio do ano.

“A gente já mostrou a nossa força no Mundial passado. Claro que temos que tomar cuidado. O Filipe Luís, com certeza, vai orientar sobre esse cuidado que precisamos ter nesse jogo. Então, é uma final onde tudo pode acontecer, mas o Flamengo vem forte mais uma vez para tentar vencer e conquistar aquele título.”