Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Chelsea pede retorno de Thiago Silva

Ídolo do Chelsea pede retorno de Thiago Silva

John Terry manda recado à diretoria do clube pelas redes sociais e avalia que liderança do zagueiro pode ser fundamental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro Thiago Silva está de saída do Fluminense, mas mesmo aos 41 anos não deve se aposentar e ainda sonha com a Copa do Mundo. O jogador dará prioridade à família e deseja participar do dia a dia dos seus filhos. Diante disso, há muitas especulações sobre o próximo passo do defensor. Neste sentido, o ídolo do Chelsea, John Terry, se manifestou nas redes sociais e pediu o retorno de Thiago, que também fez história nos Blues.

“Thiago Silva está disponível. Agora, escutem bem, um homem com muita experiência, um homem com uma ótima relação com o nosso clube de futebol. Seus dois filhos estão em nossa academia, sem dúvida ele estará de volta a Londres com sua família para o Natal. Eu adoraria ver ele de volta ao nosso clube de futebol”, destacou Terry.

“Agora, não estou dizendo que ele precisa jogar toda semana, mas a experiência que ele pode trazer, jogando ao lado de alguém como ele, é valiosa. Provavelmente remonta ao meu papel sob o comando de Antonio Conte em 2017, quando conquistamos o campeonato”, frisou.

Thiago Silva passou quatro anos no Stamford Bridge antes de sua saída em 2024. Nesse período, ele fez 155 jogos pelo clube, marcando nove gols como zagueiro. Ele conquistou a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa.

Thiago retornou ao Fluminense em 2024. Em sua segunda passagem, ajudou clube a permanecer na Série A do Brasileirão em 2024 e chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes e Copa do Brasil em 2025, além de garantir a vaga direta para a Libertadores em 2026.

Terry cita seu exemplo

Terry fez nove jogos na Premier League durante sua última temporada com o Chelsea, na qual o clube conquistou o título na temporada 2016/17. Foi o último dos seus cinco títulos da liga com o clube antes de se transferir para o Aston Villa.

“Eu não joguei, mas tinha um papel a desempenhar dentro do grupo, sendo essa ponte entre os jogadores, o treinador, os donos, e tendo essa experiência de, às vezes, quando você está passando por uma fase difícil ou também por uma boa fase, saber o que dizer. Então, Thiago Silva de volta ao Chelsea, isso deixaria todo mundo muito, muito feliz, inclusive eu, então quem sabe? Só estou jogando a ideia no ar. Thiago, nós te amamos”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar