Ídolo do Chelsea pede retorno de Thiago Silva

John Terry manda recado à diretoria do clube pelas redes sociais e avalia que liderança do zagueiro pode ser fundamental / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Thiago Silva está de saída do Fluminense, mas mesmo aos 41 anos não deve se aposentar e ainda sonha com a Copa do Mundo. O jogador dará prioridade à família e deseja participar do dia a dia dos seus filhos. Diante disso, há muitas especulações sobre o próximo passo do defensor. Neste sentido, o ídolo do Chelsea, John Terry, se manifestou nas redes sociais e pediu o retorno de Thiago, que também fez história nos Blues. “Thiago Silva está disponível. Agora, escutem bem, um homem com muita experiência, um homem com uma ótima relação com o nosso clube de futebol. Seus dois filhos estão em nossa academia, sem dúvida ele estará de volta a Londres com sua família para o Natal. Eu adoraria ver ele de volta ao nosso clube de futebol”, destacou Terry.

“Agora, não estou dizendo que ele precisa jogar toda semana, mas a experiência que ele pode trazer, jogando ao lado de alguém como ele, é valiosa. Provavelmente remonta ao meu papel sob o comando de Antonio Conte em 2017, quando conquistamos o campeonato”, frisou. Thiago Silva passou quatro anos no Stamford Bridge antes de sua saída em 2024. Nesse período, ele fez 155 jogos pelo clube, marcando nove gols como zagueiro. Ele conquistou a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa. Thiago retornou ao Fluminense em 2024. Em sua segunda passagem, ajudou clube a permanecer na Série A do Brasileirão em 2024 e chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes e Copa do Brasil em 2025, além de garantir a vaga direta para a Libertadores em 2026. Terry cita seu exemplo Terry fez nove jogos na Premier League durante sua última temporada com o Chelsea, na qual o clube conquistou o título na temporada 2016/17. Foi o último dos seus cinco títulos da liga com o clube antes de se transferir para o Aston Villa.