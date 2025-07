Taty Castellanos: quem é a possível nova contratação do Flamengo?

Flamengo mira Taty Castellanos, atacante da Lazio conhecido pela comemoração com "máscara"; críticas a Pedro aceleram busca por novo 9 / Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP

Após a eliminação nas oitavas de final no Mundial de Clubes, o Flamengo intensificou suas buscas por um novo centroavante. O alvo da vez é o argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos, de 26 anos, que atualmente defende a Lazio, da Itália. Maior artilheiro do Brasil, Pedro não está entre os maiores salários do Flamengo; CONFIRA

Possível contratação ocorre em meio a críticas públicas do técnico Filipe Luís ao atacante Pedro, atual camisa 9 da equipe rubro-negra, que acabou perdendo espaço internamente. As tratativas com Castellanos ainda estão em estágio inicial, mas o clube já se movimenta para avançar nas negociações com a Lazio. Segundo informações da imprensa italiana e brasileira, o Flamengo já teria chegado a um acordo com o jogador e agora negocia diretamente os termos com o clube italiano sobre valores e condições para a transferência definitiva. Flamengo: quem é Taty Castellanos?

Revelado pelo Universidad de Chile e com passagens marcantes por clubes como New York City FC (onde foi artilheiro da MLS) e Girona, da Espanha, Castellanos se destacou pelo faro de gol, movimentação inteligente e energia ofensiva. Na temporada 2022/23, chamou atenção ao marcar quatro gols contra o Real Madrid, jogando pelo Girona — feito que o impulsionou rumo à Lazio, seu atual clube.

Comemoração icônica Taty é também conhecido por sua comemoração icônica: a "máscara" com as mãos, uma promessa feita a um jovem torcedor argentino com câncer, que virou marca registrada do atacante. Flamengo: críticas públicas a Pedro e desgaste interno

A possível chegada de Taty Castellanos ganhou força após o técnico Filipe Luís externar sua insatisfação com Pedro, durante entrevista coletiva após a eliminação para o Bayern de Munique, no Mundial. O treinador questionou o comprometimento do atacante, citando repetidas faltas em treinos e postura inadequada diante do grupo. Filipe chegou a chamar o comportamento de Pedro de “ridículo” e reforçou que sua ausência foi “decisão técnica e disciplinar”.