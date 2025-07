Falta de pedido de desculpas de Pedro, em nota, não caiu bem no Flamengo

O polêmico desentendimento entre Pedro e Filipe Luís, ambos do Flamengo, ganhou mais um capítulo, que foi a nota oficial do atacante, nesta segunda-feira (14). Assim, o caso deve ser tratado internamente a partir dos próximos passos. Contudo a falta de um pedido de desculpas oficial do jogador não caiu bem no clube carioca. A informação é do portal “ge’.

A comissão técnica não se surpreendeu com o posicionamento do camisa 9 e pretende encerrar o assunto. Dessa forma, o foco é que o atleta dê uma resposta positiva no dia a dia de trabalho, porém a relação com o comandante rubro-negro ainda é uma incógnita, visto que ainda não houve uma conversa entre os dois.