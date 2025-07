Flamengo recusa proposta da Roma por Wesley

O Flamengo recusou a primeira proposta da Roma por Wesley. O clube italiano, afinal, ofereceu 20 milhões de de euros (cerca de R$ 130 milhões) pelo lateral-direito, que já acertou as bases do contrato. O Rubro-Negro espera que os europeus subam o valor da proposta. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

O técnico Gian Piero Gasperini quer contar com Wesley o quanto antes. Era ele, inclusive, o comandante da Atalanta, que tentou a contratação do lateral-direito no ano passado. O clube italiano, afinal, ofereceu o mesmo valor da Roma, mas desistiu do acordo de última hora.

Neste ano, o Fla recusou as seguintes propostas: 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) do Aston Villa, da Inglaterra; 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) do Milan, da Itália; 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) do Zenit, da Rússia.

Wesley disputou 134 jogos: 73 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. O jogador marcou três gols com a camisa do Flamengo e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa (2025) e Carioca (2024 e 2025).