Maior artilheiro do Brasil, Pedro não está entre os maiores salários do Flamengo

Atacante passa por turbulência no Rubro-Negro e precisa mudar postura nas atividades para retomar confiança do técnico Filipe Luís

Em fase turbulenta e com futuro incerto no Flamengo, Pedro é maior artilheiro do Brasil nas últimas temporadas e chegou até ser uma “solução” para Seleção Brasileira. O atacante chamou atenção por sua técnica e capacidade decisiva. Entretanto, agora, o camisa 9 rubro-negro está na “geladeira” pelo mau desempenho nos treinos. De acordo com o levantamento do “Bolavip Brasil” há um desequilíbrio entre o que o atacante entrega em termos de gols e a valorização que recebe vinda do clube rubro-negro em forma de salários.

Segundo o site Capology, Pedro é um dos atacantes em atuação no Brasil pior recompensados pela quantidade de gols que consegue marcar. O levantamento é desde quando o atacante chegou ao clube carioca ao cruzar o indicador de performance com a valorização salarial.