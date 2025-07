Sem Pedro, Flamengo divulga relacionados para jogo com o Santos

Atleta está de fora do confronto do Rubro-Negro com o Peixe, que ocorre nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira (15), a lista de relacionados para o confronto com o Santos, que ocorre nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão. Assim, a expectativa era saber se Pedro estaria na lista, porém o atacante ficará de fora do duelo com o Peixe na Vila Belmiro.

Com isso, a delegação rubro-negra embarca para São Paulo na tarde desta terça-feira (15). O time encerrou a preparação para a partida na parte da manhã, no Ninho do Urubu. Por outro lado, Matheus Gonçalves é a novidade da lista, que se destacou no sub-20 e por pouco não acertou sua ida para o Cruzeiro.