Flamengo enfrenta LAFC com objetivo de se manter invicto após garantir 1º lugar do Grupo D

O time carioca tem seis pontos e não pode mais ceder a primeira colocação para Chelsea ou Espérance da Tunísia (ambos com três), já que derrotou os dois, e o primeiro critério de desempate é o resultado do confronto direto.

O Flamengo disputará sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (24) contra o já eliminado Los Angeles FC (LAFC), com o incentivo de permanecer invicto após já ter garantido a classificação para as oitavas de final e a liderança do Grupo D.

"Não nos sentimos inferiores a nenhum clube do mundo quando o enfrentamos", alertou Filipe Luís em entrevista coletiva após a vitória contra o time inglês.

Com um estilo de jogo atrativo — intenso na pressão e direto nas transições —, a equipe brilhou nos Estados Unidos e mostrou que pode fazer frente a um gigante europeu como os 'Blues'.

O ex-lateral da seleção brasileira, um dos técnicos mais promissores do Brasil, transformou o Flamengo em um time que se recusa a ser derrotado. Desde que assumiu o comando em outubro, o clube perdeu apenas três partidas, com 33 vitórias e 11 empates.

Seu elenco conta com jogadores experientes em todas as linhas, como o zagueiro Danilo, ex-Real Madrid e Manchester City, o recém-contratado ítalo-brasileiro Jorginho, e o ponta Bruno Henrique, herói da vitória contra o Chelsea com um gol e uma assistência após entrar em campo.

As más notícias para o rubro-negro vêm do departamento médico. O uruguaio Nicolás de la Cruz, uma das peças-chave do meio de campo, teve uma recaída após uma lesão e seu retorno ao elenco permanece incerto após estar afastado desde meados de maio.