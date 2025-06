Diego Ribas elogia Filipe Luís, do Flamengo: ‘Boa opção para o Atlético de Madrid no futuro’

Em entrevista ao 'As', ex-jogador afirma que técnico é fã de Simeone e com mais experiência pode assumir os Colchoneros em outro momento

As boas atuações do Flamengo no Mundial de Clubes têm chamado a atenção da imprensa internacional. Em entrevista ao diário “As”, da Espanha, Diego Ribas elogiou o trabalho do ex-companheiro Filipe Luís no comando do Rubro-Negro, com as duas vitórias no torneio. Assim, o ex-jogador destacou que o treinador é uma boa opção para o Atlético de Madrid no futuro.

“Ele realmente tem um potencial incrível. Pode treinar qualquer time que quiser com o tempo. Ele ganhará mais experiência e pode chegar a hora de trabalhar no Atlético de Madrid. Ele ama o time, ama a Espanha e seria uma boa opção para o Atlético, embora sempre com grande respeito por Simeone. Tanto o Filipe quanto eu somos fãs e admiradores absolutos de Simeone”, disse Diego.